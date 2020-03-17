Menü
Haberler ›› Güncel ››İran ve Irak'a komşu Şemdinli'de başkandan 'gelenleri bildirin' çağrısı - Güncel

İran ve Irak'a komşu Şemdinli'de başkandan 'gelenleri bildirin' çağrısı

HAKKARİ'nin Şemdinli Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yaparken Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı da İran ve Irak'a komşu olan ilçede, vatandaşları yurt dışından yasal olmayan yollarla ilçeye gelenlerin hemen bildirilmeleri konusunda uyardı.

17.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:45
İran ve Irak'a komşu Şemdinli'de başkandan 'gelenleri bildirin' çağrısı

HAKKARİ'nin Şemdinli Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yaparken Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı da İran ve Irak 'a komşu olan ilçede, vatandaşları yurt dışından yasal olmayan yollarla ilçeye gelenlerin hemen bildirilmeleri konusunda uyardı.

Şemdinli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, bugün sabah saatlerinde virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla ilçede hizmet veren tüm resmi kurumlar başta olmak üzere toplu taşıma, park ve bahçelerde dezenfekte çalışması başlattı. Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Tahir Saklı, bugün sabah itibariyle ilçe genelinde toplu taşıma, resmi kurumları, park ve bahçeleri dezenfekte ettiklerini ve bununla ilgili önlemlerin devam ettiğini söyledi.Şemdinli ilçesinin Irak ve İran'a sınır olmasına dikkat çeken Başkan Saklı, "Özellikle ilçemizin geneline sesleniyorum. Malum ilçemizin bir tarafı Irak, bir tarafı İran. Bunun için ilçeye dışardan gelenleri hemen ilgili birimlere bildirmelerini önemle rica ediyorum. Çünkü bu gelenler belki virüsü taşıyordur. Fakat henüz yansımamıştır. Bunun için kim olursa olsun. Bir yakınınız, bir dostunuz bile olsa mutlaka ilgili birime bildirmemiz lazım. Aksi takdirde hastalık ilçemize bulaşır. Bu defa çok daha vahim sonuçlarla karşı karşıya kalırız" dedi.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Tahir Saklı, Şemdinli, Irak, İran, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı Güncel
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı