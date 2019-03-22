Morgan Stanley, ABD'nin Venezuela ve İran'a yönelik yaptırımlarının ortaya çıkardığı arz riskinin yılın 3. çeyreğinde Brent petrolünde fiyatı cari seviyelere göre yüzde 10 artırarak 75 dolar/varile çıkarabileceğini bildirdi.
Morgan Stanley analistleri, OPEC ve müttefiklerinin Haziran ayında yapacakları toplantıda arz kısıntısını yıl sonuna kadar uzatma kararı almalarının muhtemel olduğuna da işaret etti.
Venezuela'nın üretiminin yılın ikinci yarısında 300 bin varil/gün azalabileceğine belirten Morgan Stanley, İran'ın üretiminin de 2,65 milyon varil/günden 2,4 milyon varil/güne düşeceğini tahmin etti.
Morgan Stanley, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrek için Brent petrolü fiyat tahminlerini 62,50-62,50 ve 65 dolar/varilden 70, 75 ve 75 dolar/varile yükseltti.
The post İran ve Venezuela yaptırımları petrol fiyatını yüzde 10 artırabilir
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Morgan Stanley, Venezuela, İran, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com