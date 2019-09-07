İran, akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yabancı bir gemiye daha el koydu

İran, Hürmüzgan eyaleti açıklarında akaryakıt kaçakçılığı yaptığını iddia ettiği yabancı bir gemiye el koyduğunu duyurdu.

İran Fars haber ajansı, Umman Denizi'nde Hürmüzgan eyaleti Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan operasyonda akaryakıt kaçakçılığı yapan yabancı bir gemiye el konulduğunu, gemide 283 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini duyurdu.

MÜRETTEBAT GÖZALTINA ALINDI

Umman Denizi'ne kıyısı olan Sirik kenti açıklarında yürütülen operasyonda geminin Filipin uyruklu 12 mürettebatının ise gözaltına alındığı, geminin yasal prosedürler için Hürmüzgan eyaleti limanına çekildi belirtildi.

3 AYDA 3 TİCARİ GEMİ

Öte yandan İran, son 3 ay boyunca Hürmüz Boğazı'nda 3 adet ticari gemiye el koydu.

KAÇAKÇILAR AKARYAKIT ÜRÜNLERİNİ ÜLKE DIŞINDA SATMAYA ÇALIŞIYOR

Ülkede en çok akaryakıt ürünlerinde kaçakçılık yapılıyor. Kaçakçılar, özellikle devletin sübvanse ettiği akaryakıt ürünlerini ülke dışında satmaya çalışıyor.

BİR SENEDE 12 MİLYARLIK KAÇAK MAL TİCARETİ

İran Mal ve Döviz Kaçakçılığıyla Mücadele Kurumu Başkanı Ali Mueyyidi, daha önce yaptığı açıklamada, bir sene içinde ülkede 12 milyar dolar değerinde kaçak mal ticareti yapıldığını duyurmuştu.