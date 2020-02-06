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İran Yargı Erki Başkanı'ndan seçimleri sorgulayanlara uyarı Açıklaması

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, iki hafta sonra düzenlenecek genel seçimleri sorgulanır hale getirenleri düşmanla saf tutmakla suçlarken, anketler katılımın rekor düzeyde düşük olacağını gösteriyor.

06.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:36İran Yargı Erki Başkanı'ndan seçimleri sorgulayanlara uyarı Açıklaması
Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, iki hafta sonra düzenlenecek genel seçimleri sorgulanır hale getirenleri düşmanla saf tutmakla suçlarken, anketler katılımın rekor düzeyde düşük olacağını gösteriyor.
Tasnim Ajansı'na göre, Buşehr kentinde düzenlenen programda konuşan Reisi, seçimlerin rejim ve ülke için önemine değindi.
Halkı sandığa çağıran Reisi, "Kim bu rejimi, ülkeyi ve halkın onurunu düşünüyorsa görevini iyi bir şekilde yapsın (oy kullansın). Seçimleri halkın gözünde önemsiz hale getirmek düşmanların arzusudur." dedi.
Düşmanın halkı ümitsizliğe düşürmeye çalıştığını söyleyen Reisi, "Seçimleri sorgulanır hale getirenler düşmanların yanında yer almıştır." ifadelerini kullandı.
Anket sonucu: Halkın yüzde 83'ü oy kullanmayacak
Öte yandan, İran Radyo ve Televizyon Kurumu, Telegram sayfasında, halkın seçimlere katılımını değerlendiren bir anket düzenledi.
Yaklaşık 140 bin kişinin katıldığı anket sonucunda, muhafazakarlar yüzde 8, reformistler yüzde 4, bağımsızlar yüzde 5 oy alırken, sandığa gitmeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 83 oldu.
İran lideri Ali Hamaney, 21 Şubat'ta yapılacak genel seçimlere ilişkin dün yaptığı konuşmada, ülkenin güvenliği için halkı oy kullanmaya çağırmıştı.
Hamaney, "Bazıları beni sevmeyebilir. Eğer İran'ı seviyorlarsa ülke güvenliği ve sorunların çözümüne katkı sağlamak için sandığa gitmelidirler." ifadelerini kullanmıştı.
İran'da seçimlere katılacak adayların başvurularını inceleyen ve muhafazakar kanada yakın üyelerden oluşan Anayasayı Koruyucular Konseyinin, çoğunlukla reformist adayları elemesi ülkede eleştirilere yol açıyor.

İran, Güncel

Kaynak: AA

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