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İran yargısından "özelleştirmeler usulüne uygun yapılmalı" uyarısı

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, ülkesindeki özelleştirme işlemlerinin usulüne uygun yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

23.09.2019 16:22İran yargısından
İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, ülkesindeki özelleştirme işlemlerinin usulüne uygun yapılması gerektiği uyarısında bulundu.
Tasnim Haber Ajansına göre, başkent Tahran'da yargı erki yetkilileriyle bir araya gelen Reisi, İran'da son dönemde kapanma ya da işçilerin maaşlarını ödeyememe sorunlarıyla gündeme gelen özelleştirilmiş işletmeler hakkında konuştu.
Özelleştirmede yapılan hatalar ve sonuçlarına değinen Reisi, "Özelleştirmelerde kriterlere dikkat edilmedi. Üretim düştü, işçiler işsiz kaldı, maaşları ödenmedi. İşçilerin iyi niyetli eleştirilerine kulak verilmedi ve nihayet bunlar yargının bir konusu haline geldi." dedi.
Reisi, geçen günlerde iş yerlerinin kapanması ve maaşlarını alamamaları nedeniyle çalışanların protesto gösterisi düzenlediği Arak kentindeki İş Makineleri Yapım Şirketi'nin içinde bulunduğu duruma benzer birçok fabrika bulunduğuna işaret ederek, "Özelleştirme ülke için zorunludur. Fakat usulüne göre yapılmalı, tüm kriterler gözetilmeli ve iş yerleri ehline tevdi edilmelidir." ifadelerini kullandı.
Ekonominin petrole dayalı olduğu İran'da 1979 devriminden sonra fabrika ve işletmelerin çoğu kamulaştırıldı.
Petrol dışı üretimin geliştirilmesi kapsamında son yıllarda dünya pazarlarına girebilecek ürünler çıkarmak hedefiyle bazı işletmeler özelleştirildiyse de bunların devlet ve ordu mensupları veya yakınlarına tahsis edilmesi tartışmalara neden oluyor.

İran, Güncel

Kaynak: AA

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