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İran yeni bir santrifüj prototipi üzerinde çalıştığını duyurdu

İran nükleer programı Direktörü Ali Akbar Salehi, ülkenin yeni bir santrifüj prototipi üzerinde çalıştığını duyurdu.

04.11.2019 16:27İran yeni bir santrifüj prototipi üzerinde çalıştığını duyurdu

İran nükleer programı Direktörü Ali Akbar Salehi, ülkenin yeni bir santrifüj prototipi üzerinde çalıştığını duyurdu.

İran Nükleer Anlaşması (JCPOA) kapsamında, ülkenin zenginleştirilmiş uranyum çalışmalarında yalnızca 5,060 ilk nesil IR-1 santrifüjleri kullanmasına izin verilirken, Salehi İran'ın 60 adet IR-6 geliştirilmiş santrifüj kullandığını söyledi. Söz konusu yeni nesil santrifüjlerin bir önceki neslin neredeyse iki katı daha güçlü olduğu belirtildi.

Salehi yaptığı açıklamada İran'ın ayrıca, JCPOA'nın izin verdiğinden 50 kat daha hızlı olması hedeflenen yeni bir santrifüj prototipi üzerinde çalıştığını açıkladı. İranlı öğrencilerin Tahran'daki ABD Büyükelçiliğini ele geçirişinin 40'ıncı yılında yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada Salehi, IR-6 tipi santrifüjlerin, JCPOA şartlarında izin verilen IR-1 santrifüjlerine göre 10 kat daha hızlı zenginleştirilmiş uranyum ürettiğini vurguladı.

İran'ın açıklamaları aynı zamanda daha önce Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile yapmış olduğu nükleer anlaşmanın ihlali manasına geliyor.



İran, Dünya

Kaynak: DHA

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