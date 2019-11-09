Haberler » Dünya » İran: Yüzde 60 uranyum zenginleştirme kapasitesine sahibiz - Haber

İran: Yüzde 60 uranyum zenginleştirme kapasitesine sahibiz

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran'ın yüzde 60 uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip olduğunu ifade ederek, "Bunu ülkenin ihtiyaçları ve ilgili yetkililerin talimatına göre yapabiliyoruz" diye konuştu.

09.11.2019 19:51 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:51İran: Yüzde 60 uranyum zenginleştirme kapasitesine sahibiz

Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran'ın yüzde 60 uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip olduğunu ifade ederek, "Bunu ülkenin ihtiyaçları ve ilgili yetkililerin talimatına göre yapabiliyoruz" diye konuştu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, gazetecilerin Fordu Nükleer Tesisi'ni gezdikten sonra düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kemalvendi, İran'ın yüzde 60 uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekerek, "ABD'nin baskısı ve uyguladığı yaptırımlara karşın, faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bundan böyle zaman bizim lehimize işliyor. Hem makinelerimiz hem de rezerv miktarımızda artış yaşanacak. Bunu ülkenin ihtiyaçları ve ilgili yetkililerin talimatına göre yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.



Ankara Ticaret Odası, İran, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
20:40 Bolivya'da hükümet karşıtı gösterilerde polisler de eylemcilerin safına geçti
20:02 Hindistan'da yüzlerce Sih, Pakistan'daki kutsal Kartarpur'a geçti
19:58 Çöpte köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu
19:51 İran: Yüzde 60 uranyum zenginleştirme kapasitesine sahibiz
19:35 Gürcistan'da eşcinsel bir aşkı anlatan Oscar adayı filmin gösteriminde protestolar
19:58 Çöpte köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu
19:25 Ünlü fast food restoranında akıl almaz olay! Yakalanmamak için yarı çıplak kaçtı
19:04 Çin'de insan yüzünü andıran balık görüntülendi! 294 bin TL değer biçildi
16:52 ABD askeri üssüne saldıran DEAŞ'lı teröristler öldürüldü
11:04 Köprüden aşağı uçan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
20:15 Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
20:29 Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
21:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
9.11.2019 21:08:33