30.06.2019 13:50
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İran: "Zarif'e yönelik yaptırım diplomasi kanalını kapatır"

İran: "Zarif

İran Cumhurbaşkanı Parlamento Yardımcısı Hüseyin Ali Emiri, ABD'nin güvenilir bir ülke olmadığını söyleyerek, "Dışişleri Bakanı ülkenin diplomatik ilişkilerini kuran bir konumdadır.

İran Cumhurbaşkanı Parlamento Yardımcısı Hüseyin Ali Emiri, ABD'nin güvenilir bir ülke olmadığını söyleyerek, "Dışişleri Bakanı ülkenin diplomatik ilişkilerini kuran bir konumdadır. Ona yönelik bir yaptırım bu diplomatik ilişkilerin kapanmasına neden olacaktır" dedi. İran Cumhurbaşkanı Parlamento Yardımcısı Hüseyin Ali Emiri yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'e yönelik yaptırımın ABD yönetiminin acizliğini gösterdiğini ifade ederek, "Aynı zamanda ABD'nin bu kararı bize müzakere iddiasında samimiyetsiz olduklarını da kanıtlamaktadır" dedi. İran Dışişleri Bakanına yönelik yaptırım kararı ile ABD'nin güvenilmez bir ülke olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyleyen Emiri, "Zarif'e yönelik yaptırımlar diplomatik kanalların kapanmasına neden olacaktır" şeklinde konuştu. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney 'e yönelik yaptırımları da değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emiri, Ayetullah Hamaney ve ona bağlı kurumun ülkede sadece siyasi bir liderlik konumunda olmadığını belirterek, "Ayetullah Hamaney aynı zamanda ülkenin dini ve manevi lideridir. Onu sevenler ise sadece İran sınırları içerisinde değiller" diye konuştu.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)
Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı , Amerika Birleşik Devletleri , İran , Güncel

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