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İranlı 3 kaçakçıya 18 bin 390 lira para cezası

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sigara kaçakçılığı yapan İran uyruklu şahsa 18 bin 390 lira idari para cezası kesildi.

18.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:05İranlı 3 kaçakçıya 18 bin 390 lira para cezası
'ın ilçesinde sigara kaçakçılığı yapan uyruklu şahsa 18 bin 390 lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Erbaa Jandarması, D-100 Karayolu üzerinde yol emniyet ve kontrol devriyesine başladı. Uygulama kapsamında İran plakalı bir yolcu otobüsü durdurularak otobüs içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada, İran vatandaşı olduğu tespit edilen 3 şahsa ait valizlere gizlenmiş vaziyette toplam bin 390 paket kaçak sigara ele geçirildi. Söz konusu şahıslara 27 no'lu ÖTV genel tebliği kapsamında 18 bin 390 TL idari yaptırım cezası uygulandığı bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Erbaa, Tokat, İran, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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