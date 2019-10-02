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İranlı annelerin çocuklarına vatandaşlık hakkı tanınıyor

Yabancı uyruklularla evli İranlı kadınların çocuklarının vatandaşlık durumuyla ilgili on yıllardır süren hak mücadelesinde sona gelindi.

02.10.2019 22:33İranlı annelerin çocuklarına vatandaşlık hakkı tanınıyor
Yabancı uyruklularla evli İranlı kadınların çocuklarının vatandaşlık durumuyla ilgili on yıllardır süren hak mücadelesinde sona gelindi. İranlı annelerin çocukları artık İran vatandaşı olabilecek.Yabancı uyruklu erkeklerle evli İranlı kadınların çocukları artık İran vatandaşı olabilecek. İran devlet televizyonu, yasaların dini kurallara uygunluğunu denetleyen Anayasa Koruyucular Konseyi'nin söz konusu yasa tasarısını onayladığını bildirdi.

Yasa tasarısı Mayıs ayında parlamentoda kabul edilmişti. Bir ay içinde yürürlüğe girmesi beklenen yasanın özellikle ülkedeki Afgan mülteci ve göçmenlerinin çocukları için eğitim, sağlık hizmetleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanma hakkı tanıması açısından önemli olduğu belirtiliyor.

Yeni yasadan babası çoğunlukla Afgan ve Iraklı olan 100 bini aşkın çocuğun yararlanacağı tahmin ediliyor. Bu çocuklar şimdiye kadar babalarının vatandaşlığını almak zorunda kalıyordu.

On yıllar süren mücadele

Yasa sayesinde İranlı anneler 18 yaşın altındaki çocukları için vatandaşlık başvurusu yapabilme hakkı kazanırken, 18 yaşın üstündeki çocuklar başvuruyu doğrudan kendileri yapabilecek.

İranlı annelerin çocuklarının İran vatandaşlığı hakkına sahip olması için kadın hakları aktivistleri on yıllardır mücadele veriyordu.

İran'da katı muhafazakarlar, ülkede "yabancı etkisini artıracağı" gerekçesiyle yasaya karşı çıkıyordu.

İran ile birlikte 25 ülke, yabancı uyruklularla evli kadın vatandaşlarının çocuklarına vatandaşlık hakkı tanımıyor. Kuveyt, Suudi Arabistan, Umman, Libya, Moritanya, Sudan ve Nepal bu ülkeler arasında yer alıyor.

AP,rtr/BK,HT

(c)


İran, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

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