İranlı bakan: Trump, takım elbiseli teröristtir

İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Azeri Cahromi, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği cevapta, "Trump takım elbiseli bir teröristtir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin İran'a ait 52 hedefi vurmak üzere tespit ettiğine ilişkin paylaşımına cevap veren Cahromi, "DEAŞ gibi, Hitler gibi, Cengiz Han gibi. Hepsi kültürlerden nefret ediyor. Trump takım elbiseli bir teröristtir. Çok yakında tarihi öğrenecek, hiç kimse büyük İran Milleti ve kültürünü yenemez" ifadelerini kullandı.