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İranlı bakandan ABD'ye yaptırım tepkisi

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, ABD tarafından, internet kesintisinden sorumlu tutularak yaptırım listesine alınmasına tepki gösterdi.

23.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:18İranlı bakandan ABD'ye yaptırım tepkisi
İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, ABD tarafından, internet kesintisinden sorumlu tutularak yaptırım listesine alınmasına tepki gösterdi.
Cehromi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Trump'ın masallarına dayanarak yaptırım uygulanan kişilerden oluşan kulübün tek üyesi ben değilim. Benden önce İran'ın Bilgi İşlem Teknolojileri, geliştiriciler, kanser hastaları ve Epidermolysis bullosa (kelebek hastalığı) hastası çocuklar oradaydı." ifadelerini kullandı.
Cehromi, Washington'un Tahran'a yönelik azami baskı politikası çerçevesinde uyguladığı yaptırımları "ekonomik terörizm" olarak niteledi.
Ülkede internet kesintilerine karşı tutumuyla bilinen Cehromi, "İnternet erişimini savunmaya devam edeceğim ve ABD'nin İran'ın gelişmesini engellemesine izin vermeyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Hazine Bakanlığı, İran'daki protestolarda internet erişim engeli nedeniyle İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'ye yaptırım uyguladığını dün duyurmuştu.
ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine üç kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı. Gösterilerde birçok kentte kamu binaları tahrip edilmişti. Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine geçen hafta ülke genelinde internet erişimini kesmişti. İnternet erişimi iki gün önce sınırlı olarak yeniden sağlanmaya başlandı.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel

Kaynak: AA

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