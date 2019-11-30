İranlı balıkçılar akaryakıt zammından ve Çinli balıkçılardan şikayetçi

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaleti

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletindeki balıkçılar

Balık pazarında satılan çeşitli balık ve deniz ürünler

Karides ayıklayan İranlı kadınlar

Balık ve deniz ürünleri satan balıkçılar Akaryakıta yapılan zamdan dolayı masraflarının arttığını ve kazandıklarını paranın kendilerini kurtarmadığını savunan İran'ın güneyindeki balıkçıların bir diğer derdi de yakınlara kadar gelip balık tutan Çinli büyük balık firmaları.

İran'da 31 eyaletten 21'inde tepkilere neden olan yüzde 300 akaryakıt zammının yankıları ve sosyal ile ekonomik hayattaki etkileri devam ediyor. 15 Kasım'daki zamma tepki amacıyla yapılan gösterilerde Uluslararası Af Örgütünün açıklamasına göre 161 kişi öldü ve İran'daki kaynaklara göre 7 bin kişi gözaltına alındı. Yürütme, yargı ve yasama erklerinin sahiplenmekten kaçındığı akaryakıt zammı, İran'ın güneyinde yaşayan halkın önemli gelir kaynaklarından balıkçılık sektörünü de etkiledi.

Karidesin kilosunu 28 - 70 tümene (14 - 35 TL) satan balıkçılar, akaryakıt zammının balık fiyatlarında artışa, balıkçıların boykotunun ise balık temini sorununa yol açtığına işaret ediyor.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nin kıyısındaki Bender Abbas sahillerindeki kayıklar artık denize açılmıyor. Konuyla ilgili AA muhabirine konuşan balıkçılardan Ali Abbasi, "Balıkçılardan kimse denize açılmıyor. Çünkü benzin pahalılandı ve o yüzden avlanma şimdilik durdu." dedi.