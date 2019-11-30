Haberler » Güncel » İranlı balıkçılar akaryakıt zammından ve Çinli balıkçılardan şikayetçi - Haber

İranlı balıkçılar akaryakıt zammından ve Çinli balıkçılardan şikayetçi

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaleti İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletindeki balıkçılar Balık pazarında satılan çeşitli balık ve deniz ürünler Karides ayıklayan İranlı kadınlar Balık ve deniz ürünleri satan balıkçılar Akaryakıta yapılan zamdan dolayı masraflarının arttığını ve...

30.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:23

'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaleti

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletindeki balıkçılar

Balık pazarında satılan çeşitli balık ve deniz ürünler

Karides ayıklayan İranlı kadınlar

Balık ve deniz ürünleri satan balıkçılar Akaryakıta yapılan zamdan dolayı masraflarının arttığını ve kazandıklarını paranın kendilerini kurtarmadığını savunan İran'ın güneyindeki balıkçıların bir diğer derdi de yakınlara kadar gelip balık tutan Çinli büyük balık firmaları.

İran'da 31 eyaletten 21'inde tepkilere neden olan yüzde 300 akaryakıt zammının yankıları ve sosyal ile ekonomik hayattaki etkileri devam ediyor. 15 Kasım'daki zamma tepki amacıyla yapılan gösterilerde Uluslararası Af Örgütünün açıklamasına göre 161 kişi öldü ve İran'daki kaynaklara göre 7 bin kişi gözaltına alındı. Yürütme, yargı ve yasama erklerinin sahiplenmekten kaçındığı akaryakıt zammı, İran'ın güneyinde yaşayan halkın önemli gelir kaynaklarından balıkçılık sektörünü de etkiledi.

Karidesin kilosunu 28 - 70 tümene (14 - 35 TL) satan balıkçılar, akaryakıt zammının balık fiyatlarında artışa, balıkçıların boykotunun ise balık temini sorununa yol açtığına işaret ediyor.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nin kıyısındaki Bender Abbas sahillerindeki kayıklar artık denize açılmıyor. Konuyla ilgili AA muhabirine konuşan balıkçılardan Ali Abbasi, "Balıkçılardan kimse denize açılmıyor. Çünkü benzin pahalılandı ve o yüzden avlanma şimdilik durdu." dedi.

İranlı balıkçılar akaryakıt zammından ve Çinli balıkçılardan şikayetçi

İran, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:55 İstanbul'da güneşin tadını çıkarmak isteyenler sahile akın etti
15:55 TEGV, dokuzuncu Tasarım ve Beceri Atölyesi'ni açtı
15:54 Kaman'da ayakkabı tamircisi 53 yıldır mesleğini sürdürüyor
15:53 Şişli'de terör operasyonu kamerada: 3 gözaltı
15:52 METEOROLOJİ "YAĞMUR GELİYOR" DEDİ AMA GÜNEŞİ GÖREN SAHİLLERE AKIN ETTİ
15:26 Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu!
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahsen Unakıtan'a geçmiş olsun telefonu
15:21 Son dakika: Türkiye için tarihi gün! TANAP'ın Avrupa bağlantısı açıldı
14:44 Meteoroloji, İstanbul dahil 7 kent için 'sarı alarm' verdi: Şiddetli yağış bekleniyor
14:40 Beyoğlu'nda 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
14:32 İYİ Parti'den 'metrobüs yolu, hafta sonları bisiklet yolu olsun' önerisi
13:39 Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi
12:52 Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın, bankta sızıp kaldı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
12:00 Yasmin Erbil bacak dekolteli pozlarıyla göz kamaştırdı
30.11.2019 15:57:29