İranlı Başsavcıdan "Sızma Operasyonlarına" Karşı Uyarı

29 Kasım 2018 Perşembe 15:03



29 Kasım 2018 Perşembe 15:03

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkenin çeşitli kurumlarına düşman unsurların sızdığı ve meselenin ciddiye alınması gerektiği uyarısında bulundu.İran Başsavcısı Muntazeri, Kum kentinde düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Tahran'ın ekonomik saldırılar, internet ve medya üzerinden psikolojik savaş ve sızma operasyonlarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.ABD ve İsrail'in bu hedefleri gerçekleştirmek için casus unsurlarla ülkeye sızmaya çalıştığını belirten Muntazeri, "Düşman, ülkeye sızmak için olağanüstü çaba harcıyor ve maalesef sızmayı başarmış durumda." dedi.Ruhani hükümetine eleştiriİran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin hükümetini, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ekonomi ve internet konusundaki vurgularına gerekli özeni göstermediği gerekçesiyle eleştiren Muntazeri, şöyle devam etti:"Rehber (İran lideri Hamaney), seçilmiş hükümeti destekliyor ancak biz seçimlerimizde dikkatli olmalıyız. Mecliste neler oluyor? Bakın mecliste nasıl konuşmalar yapılıyor? Rehber'in internet konusundaki açıklamaları ülke medyasının ancak yüzde 50'sinde yer bulabiliyor. Bugün internette ülkenin yıkılmakta olduğu propagandası işleniyor. Bu haberler hepimizi etkiliyor ancak gerçekte böyle bir durum yok."Çevrecilere casusluk suçlamasıİran'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan çevreciler konusuna da değinen Muntazeri, "ABD ve İsrail, kendi unsurları yoluyla çevrecilik kisvesi altında ülkenin hassas ve hayati noktalarına sızdı." ifadesini kullandı.Muntazeri, bu konuda ellerinde kesin kanıtlar olduğunu iddia ederek, casuslukla suçlanan tutuklu çevrecilere destek veren yetkilileri eleştirdi.Düşmanların Kum kentindeki dini ilim merkezlerine de sızdığını söyleyen Muntazeri, "Kum ilim merkezlerinde ve başka yerlerde faaliyet gösteren bazı akımları hafife almayın, mesele basit değil. Düşman önemli ilim merkezlerine de sızmaya çalışıyor." diye konuştu.