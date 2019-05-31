İranlı çift gelinlik ve damatlığını giyerek Taksim'e 'fotoğraf' için çıktı

Kaynak: İHA

İranlı çift, Taksim Meydanı'na duydukları ilgi sebebiyle gelinlik ve damatlıklarını giyerek İstanbul'a geldi. İranlı çifte çevredeki turistler ve yerli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çift, İranlı sokak sanatçılarının müziği eşliğinde görüntü çektirdi.İstanbul'da okuyan Anita isimli İranlı kadın mezun olduktan sonra ülkesine geri döndü. Daha sonrasında İran'da tanıştığı bir kişiyle evlendi. İranlı çift, Taksim'e duydukları ilgi sebebiyle memleketlerinde yaptıkları evlilik töreninin ardından tekrar gelinlik ve damatlığını giyerek İran'dan İstanbul'a geldiler. Anita, eşiyle birlikte Taksim Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çektirdi. İranlı çifte çevredeki turistler ve yerli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. O anların görüntüsünü çeken vatandaşlar alkışlarla eşlik etti. Öte yandan, İranlı çifte İranlı sokak sanatçıları gitarla birlikte eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.(İHA)