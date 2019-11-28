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İranlı cinayetinde uluslararası bağlantı araştırılıyor

ŞİŞLİ'de İran uyruklu Mesut Mevlevi'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 5 kişinin sorgusu başladı.

28.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:05İranlı cinayetinde uluslararası bağlantı araştırılıyor
ŞİŞLİ'de uyruklu Mesut Mevlevi'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 5 kişinin sorgusu başladı. Operasyon sonucu olayda kullanılan tabancanın da ele geçirildiği belirtilirken, cinayetin uluslararası bağlantıları araştırılıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu olayı gerçekleştiren İran uyruklu Abdulvahap K. ile ona yardım ve yataklık ettikleri öğrenilen 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltındaki şüphelilerin sorgusuna başlandı. Operasyon sırasında Abdulvahap K. adlı tetikçinin kullandığı tabancanın da ele geçirildiği ve incelenmek üzere kriminal polis laboratuarına gönderildiği belirtildi.

Yetkililer olayın uluslararası bağlantılarının çözülmesi için soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirterek gözaltı sayısının artabileceğini belirttiler.



İran, Güncel

Kaynak: DHA

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