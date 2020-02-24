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İranlı çocuğun tahlil sonuçları açıklandı

Korona virüsü şüphesiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan İran uyruklu çocuğun tahlil sonuçları negatif çıkarken, 3 yaşındaki çocuk bu sabah taburcu edildi.

24.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:16İranlı çocuğun tahlil sonuçları açıklandı
Korona virüsü şüphesiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan uyruklu çocuğun tahlil sonuçları negatif çıkarken, 3 yaşındaki çocuk bu sabah taburcu edildi.

Afyonkarahisar'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye getirilen İranlı çocuk gözlem altına alınmıştı. Olayın kentte kısa sürede duyulmasıyla, 20 gün önce İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 3 yaşındaki Elya Ahmedi korona virüsü şüphesi üzerine tedavi altına alınmıştı. Afyonkarahisar Valiliği tarafından da bir açıklama yapılarak kentte korona virüsü şüphesinin olmadığı bildirilmişti. Şüphe üzerine tahlil yapılan çocuğun tahlil sonuçları 'negatif' çıktı. Elya Ahmedi, hastaneden bu sabah taburcu edildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Sabah, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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