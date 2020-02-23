İranlı çocuk, yüksek ateş şikayetiyle tedaviye alındı

AFYONKARAHİSAR'da İranlı 3 yaşındaki çocuk yüksek ateş şikayetiyle hastanede tedaviye alındı. Valilik, olayın koronavirüsle alakası olmadığını mevsimsel grip olduğunu açıkladı.

Türkiye'ye 20 gün önce giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğu bu sabah yüksek ateş şikayetiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Afyonkarahisar Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "20 gün önce Türkiye'ye giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğunda yüksek ateş olması sebebiyle bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirilmiş; hastanın mevsimsel grip olduğu anlaşılmıştır. İlimizde yeni koronavirüs (covıd-19) vakası ya da şüphelisi bulunmamaktadır" denildi.