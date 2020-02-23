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İranlı çocuk, yüksek ateş şikayetiyle tedaviye alındı

AFYONKARAHİSAR'da İranlı 3 yaşındaki çocuk yüksek ateş şikayetiyle hastanede tedaviye alındı.

23.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:35İranlı çocuk, yüksek ateş şikayetiyle tedaviye alındı

AFYONKARAHİSAR'da İranlı 3 yaşındaki çocuk yüksek ateş şikayetiyle hastanede tedaviye alındı. Valilik, olayın koronavirüsle alakası olmadığını mevsimsel grip olduğunu açıkladı.

Türkiye'ye 20 gün önce giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğu bu sabah yüksek ateş şikayetiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Afyonkarahisar Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "20 gün önce Türkiye'ye giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğunda yüksek ateş olması sebebiyle bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirilmiş; hastanın mevsimsel grip olduğu anlaşılmıştır. İlimizde yeni koronavirüs (covıd-19) vakası ya da şüphelisi bulunmamaktadır" denildi.



Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

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