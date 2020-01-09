İranlı çocuklar, Kasım Süleymani fotoğrafının önünde secde ettirildi

İran Devrim Muhafızları'nın yurt dışı operasyonlardan sorumlu birimi Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin yankıları sürüyor. Önceki gün düzenlenen törenle toprağa verilen Süleymani'nin fotoğrafı önünde secde ettirilen çocukların görüntüsü tartışma yarattı.

CENAZEDE KEFEN İZDİHAMI

İranlı komutanın cenazesi memleketi Kirman'da toprağa verilmek için götürülürken kefeninden parça koparmak isteyenler izdihama yol açtı.50'den fazla kişi ezilerek öldü.

ÇOCUKLAR FOTOĞRAFA SECDE ETTİ

Süleymani'nin ölümünün ardından çekilen bir fotoğraf ise büyük tartışma yarattı.Sosyal medyada paylaşılan karede bir grup çocuğun Süleymani ve Humeyni'nin fotoğrafının olduğu masanın önünde secde ettiği görülüyor.

HAMANEY "ŞU ANDA CENNETTE BULUNMAKTA" DEMİŞTİ

Öte yandan Irak'taki ABD üslerinin vurulmasından sonra kameralar karşısına geçen İran dini lideri Hamaney, Süleymani için "Hayatını kaybedenler için, şehitlerimiz için, Kasım Süleymani için şunu söylemek istiyorum: Onun karakteri ve şahsiyetiyle ilgili birçok şey söylendi. Bizim dostumuz olan bu cesur ve cömert adam şu anda cenette bulunmakta. Onun kişisel özelliklerini hepimiz biliyoruz. Ben de bu doğrultuda birkaç şey söylemek istiyorum; Şehit Süleymani bilge ve cesur bir adamdı. Hiçbir tehlike karşısında gözünü kırpmadan ilerlerdi. Aynı zamanda bilge bir adamdı. Her zaman yaptıklarında bir mantık vardı" ifadelerini kullanmıştı.