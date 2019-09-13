İranlı doktor Van'da seminer verdi

İranlı doktor Dr. Morteza Jaferi Khosraviyah, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerine "Nörofizyoloji bilinç" konulu seminer verdi.

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Konferans Salonu'ndaki seminer sonrası açıklama yapan Dr. Khosraviyah, Nöropsikoloji'nin uygulama alanları ve avantajları hakkında seminer verdiklerini söyledi.

Diğer inceleme tekniklerinde bulguların en basite indirgenmiş şekilde ortaya konmasına rağmen nörofizyoloji testler sayesinde bulgu ve verilerin süreç hakkında daha çok bilgi verir nitelikte olduğunu belirten Khosraviyah, "Dikkat ve bellek bozukluklarının nörofizyoloji klinik özelliklerine insan ve hayvan nöronlarıyla ilgili bazı bilgiler aktardık. Amaç nörofizyoloji üzerine bilinç altımızın nereden geldiği, rüyaların nasıl olduğunu akademik şekilde paylaşmaktır. Beynin nasıl çalıştığını insanlara ve meslektaşlarımızla akademik şekilde bunu paylaşmaktır." dedi.

Kaynak: AA