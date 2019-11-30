Haberler » 3. Sayfa » İranlı eski istihbarat ajanının katil zanlıları adliyeye sevk edildi - Haber

İranlı eski istihbarat ajanının katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Şişli'de İran eski İstihbarat görevlisi olduğu iddia edilen bir kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

30.11.2019 12:21 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:26İranlı eski istihbarat ajanının katil zanlıları adliyeye sevk edildi
'de eski İstihbarat görevlisi olduğu iddia edilen bir kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şişli'de 14 Kasım gecesi İran eski İstihbarat ajanı olduğu iddia edilen bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturma neticesinde MİT ve emniyet güçlerinin ortak çalışmasıyla Arnavutköy'de gerçekleştirilen operasyonda, şahısı öldürdüğü iddia edilen Abdulvahap K. ile olayda kullanıldığı tespit edilen silahı temin ettikleri ve zanlının saklanmasına yardımcı oldukları belirlenen 4 şüpheli yakalanmıştı. Gözaltına alınan zanlılar ilk sorgularının ardından operasyonu derinleştiren ekipler olaya ilişkin 6 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan 11 şüpheli ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Şişli, İran, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:57 Marmara'daki fırtına feribot seferlerini vurdu
12:53 Taş kırma makinesine düşen işçi öldü
12:52 Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın bankta sızıp kaldı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
12:44 Malatya'da ev yangını, 3 kişi dumandan etkilendi
12:33 Cinayet zanlısı baba ve oğluna 106 yıl hapis cezası
12:21 Yılbaşı öncesi Kandıra hindisine yoğun ilgi! Tanesi 250 lira
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
09:39 Esenler Otogarı'nda kadın müdür, firmasının peronlarını bölen duvarları "Satışları engelliyor" deyip çekiçle yıktı
21:21 Dün ameliyat olan profesör Murat Tosun, evinde ölü bulundu
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
19:25 Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı
19:24 Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü
17:27 Galatasaray'ın Arda Turan transferi için İspanyollardan flaş açıklama
30.11.2019 13:07:08