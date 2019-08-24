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İranlı general: düşmanlarımızı şaşırtacak, kamuoyuyla paylaşmadığımız füzelerimiz var

Katıldığı bir etkinlikte konuşan İran Savunma Bakanlığı Müsteşarı, İran'ı kamuoyuna tanıtılmamış füzelere sahip olduğunu söyledi.

24.08.2019 16:08 İranlı general: düşmanlarımızı şaşırtacak, kamuoyuyla paylaşmadığımız füzelerimiz var
Katıldığı bir etkinlikte konuşan İran Savunma Bakanlığı Müsteşarı, İran'ı  kamuoyuna tanıtılmamış füzelere sahip olduğunu söyledi.
İran haber ajansı Mehr'de yer alan habere göre, İran Savunma Bakanlığı Müsteşarı General Kasım Tagizade, sabah saatlerinde başkent Tahran'da katıldığı bir etkinlikte konuşma yaptı. Tagizade konuşmasında, ülkenin kamuoyuna tanıtılmamış ve düşmanı şaşırtacak füzelere sahip olduğunu belirterek; yerli imkanlarla bin 800 kilometre uzaklıktaki hedefi vurabilen bir dizi balistik füze üretildiğini ve füzelerin, ABD'nin sahip olduğu füzelere kıyasla hassas şekilde vurma konusunda daha iyi olduğunu ifade etti.



Tahran, İran, Dünya

Kaynak: DHA

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