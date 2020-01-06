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Son dakika: İranlı General Kasım Süleymani'nin cenazesinde, Hamaney gözyaşlarına boğuldu

Son dakika: İran'ın başkenti Tahran'da binlerce kişi ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenaze töreni için toplandı. Süleymani'nin naaşının önünde komutanının manevi babası olarak da bilinen İran'ın dini lideri Ali Hamaney gözyaşlarını tutamadı.

06.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:10

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani çin başkent 'da cenaze töreni düzenlendi. İnkılab Meydanındaki cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Törende İran'ın dini lideri Ali Hamaney gözyaşlarına boğuldu. Cenaze törenine İran devlet erkanından isimlerin yanı sıra birçok asker de katıldı.

KİRMAN'DA DEFNEDİLECEK

Süleymani'nin cenazesi memleketi Kirman'a defnedilecek. Tahran'ın açıklamalarında intikam vurgusu yapıldı. Hafta sonu boyunca Irak ve İran'da Süleymani için yapılan törenlere büyük kalabalıklar katıldı.

İRAN'DA İNTİKAM SESLERİ

ABD'nin gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin hayatını kaybetmesi, dünya gündemine oturdu. Saldırı birçok ülkenin tepkisini çekerken İran'dan ardı ardına tehdit açıklamaları geldi. Konuya ilişkin bir tehdit açıklaması da İran Devrim Muhafızları'ndan geldi.

"TABUT SİPARİŞİ VERSİN"

İran Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra ABD'yi tehdit ederek, "ABD ya askerlerini toplasın ya da tabut siparişi versin" dedi.

"SEVİNÇLERİ MATEME DÖNÜŞECEK"

Ordu Sözcüsü Ramazan Şerif ise, Devrim Muhafızları ile bölgedeki müttefiklerinin bugünden itibaren yeni bir aşamaya geçeceğini ve ABD ile İsrail'in sevincinin "mateme dönüşeceğini" söyledi.

İranlı generalin öldürülmesinin intikamını "kesinlikle" alacaklarını aktaran Şerif, sevincin mateme dönüşmesinin uzun sürmeyeceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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Kasım Süleymani, Tahran, İran, Dünya, Güncel

Kaynak: AA


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