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İranlı General Süleymani Bağdat'ta öldürüldü

İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi komutanlarından Mehdi Mühendis, ABD uçaklarının düzenlediği hava saldırısı sonucu Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürüldü.

03.01.2020 08:34 | Son Güncelleme: 03.01.2020 08:38 İranlı General Süleymani Bağdat'ta öldürüldü
İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi komutanlarından Mehdi Mühendis, ABD uçaklarının düzenlediği hava saldırısı sonucu Irak'ın başkenti 'ta öldürüldü.

İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Iraklı Şii Haşdi Şabi güçleri Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, bulundukları konvoyun Bağdat havalimanı yakınlarında ABD uçakları tarafından bombalanması soncu hayatlarını kaybetti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, saldırının ABD Başkanı Donland Trump'ın yurt dışındaki ABD'li diplomatları korumak amacıya yapıldığını duyurdu.

Saldırı sonrası ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğini boşaltmaya hazırlandığı iddia edildi. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Bağdat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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