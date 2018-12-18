İranlı General Yanlışlıkla Kendini Vurdu

Suriye
ve Irak
'taki savaşlarda görev alan İran Devrim Muhafızları
Generali Kudretullah Mansuri silahını temizlerken kendini vurdu. Mansuri hayatını kaybetti.
İran Devrim Muhafızları sitesinden yapılan açıklamada, İranlı General Kudretullah Mansuri'nin yanlışlıkla kendini vurduğu kaydedildi. Kazaen kendini vuran İranlı generalin hayatını kaybettiği kaydedildi.
İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamaya göre, Mansuri 1980'li yıllardaki İran-Irak savaşında görev almıştı. Mansuri aynı zamanda Irak ve Suriye'de Suriyeli muhaliflere ve DEAŞ'a karşı yürütülen savaşlarda da yer almıştı.
2014 yılından bu yana Kudretullah Mansuri İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed şehrinde Devrim Muhafızları'nın kara gücünün bölgesel komutanlığını yapıyordu. - TAHRAN
Suriye,Irak,Devrim Muhafızları,İran
Kaynak: İHA