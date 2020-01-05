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İranlı hackerlar, ABD'ye siber saldırı düzenleyip intikam sözü verdi

İranlı hackerlar, ABD Federal Depo Kütüphanesi Programı'nın resmi internet sitesine siber saldırı düzenledi ve Kasım Süleymani'nin intikamının alınacağına ilişkin mesajlar verdi.

05.01.2020 15:05 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:03

İranlı hackerlar, ABD Federal Depo Kütüphanesi Programı'nın resmi internet sitesine siber saldırı düzenleyerek, Irak'ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamının alınacağına ilişkin mesajlar yayınladı.

İRAN'I TEMSİL EDEN YUMRUK

AFP'nin haberine göre,İranlı hackerlar sitenin ana sayfasında İran'in dini lideri Ali Hamaney'in fotoğrafı ile İran bayrağını paylaştı. Sitede, İran'ı temsil eden bir yumruk ile Trump'a vurulduğu esnada havada füzelerin uçtuğu görülen bir görsel de yer aldı.

"SUÇLULARI ŞİDDETLİ İNTİKAM BEKLİYOR"

Söz konusu görselde ayrıca, "Süleymani'nin şehitliği yıllarca süren çabalarının ödülüydü. Allah'ın izniyle, onun ayrılışıyla çalışmaları ve çizdiği yol durmayacak. Pis ellerine onun ve diğer şehitlerin kanını bulaştıran bu suçluları şiddetli intikam bekliyor" ifadelerine yer verildi.

"BU SADECE KÜÇÜK BİR PARÇASI"

Hacklenen sitede yer alan bir başka mesajda ise, "Bu İran'ın siber yeteneğinin sadece küçük bir parçası. Her zaman hazırız" denildi.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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Amerika Birleşik Devletleri, İran, Politika, Güncel


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