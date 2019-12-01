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İranlı istihbarat görevlisinin öldürülmesine ilişkin 7 kişi tutuklandı

İranlı eski istihbarat görevlisi Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin 11 şüpheliden 7'si tutuklandı, 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

01.12.2019 08:40 | Son Güncelleme: 01.12.2019 08:45İranlı istihbarat görevlisinin öldürülmesine ilişkin 7 kişi tutuklandı
İranlı eski istihbarat görevlisi Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin 11 şüpheliden 7'si tutuklandı, 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

'de öldürülen İranlı eski istihbarat görevlisi Mesut Mevlevi'nin (32) öldürülmesine ilişkin 11 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Nöbetçi terör savcılığına çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle 'Tasarlayarak öldürme', 'Öldürmeye teşebbüs', 'Öldürmeye azmettirme' ve 'Öldürmeye yardım' suçlarından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

Şişli Esenetepe Mahallesi'nde 14 Kasım tarihinde arkadaşıyla yolda yürürken vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden İranlı eski istihbarat görevlisi Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı çalışma başlatmıştı.

Çalışmalar kapsamında Arnavutköy'e düzenlenen operasyonla Meslevi'nin katil zanlısı olduğu iddia edilen Abdulvahap K. ile zanlının saklanmasına ve silah teminine yardım ettiği iddia edilen 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Ekipler, 5 kişinin yakalanmasının ardından sürdürdükleri çalışma sonucu olayla ilgili 6 kişiyi daha yakalayarak gözaltına almışlardı. - İSTANBUL

İstanbul, Şişli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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