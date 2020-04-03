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İranlı kadın sitenin bahçesinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde İran uyruklu kadın sitenin bahçesinde, balkonların bulunduğu cephede ölü bulundu.

03.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:11
İranlı kadın sitenin bahçesinde ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde İran uyruklu kadın sitenin bahçesinde, balkonların bulunduğu cephede ölü bulundu. Kadının 4'üncü kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kestel Mahallesi'ndeki lüks bir sitede meydana geldi. Site sakinleri 4'üncü katta yalnız yaşayan İranlı Maryam Parandvar'ı (35) bina balkonlarının bulunduğu cephede hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine çevredekiler durumu jandarma ve sağlık görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, Parandvar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Parandvar'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kuruma gönderildi.

Psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi

Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öne sürülen Parandvar'ın, Almanya'da çalışan İranlı sevgilisinin bir ay önce gittiği ve korona virüs tedbirleri nedeniyle ülkeye geri dönemediği için bunalıma girdiği öne sürüldü. Kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa
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