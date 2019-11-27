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İranlı kadın, tarım ilacı içerek intihar etti

Antalya'nın Kaş ilçesinde İran uyruklu bir kadın tarım ilacı içerek intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Karadan ulaşımı olmayan bölgeye Sahil Güvenlik botu ile ulaşıldı.

27.11.2019 18:30 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:27İranlı kadın, tarım ilacı içerek intihar etti

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir restoranda çalışan uyruklu E. (30), tarım ilacı içerek yaşamına son verdi.

KARA ULAŞIMI OLMAYAN BÖLGEYE BOTLA ULAŞILDI

Kaş'a bağlı Sahil Kılınçlı Mahallesi Sıçak Yalısı mevkisinde deniz kenarındaki restoranda çalışan İranlı Zibo E. adlı kadın, restoran sahibi ve diğer çalışanlar tarafından baygın halde bulundu. Tarım ilacı içtiği belirlenen kadın için Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekiplerine verildi. Jandarma ekipleri, sağlık ekipleriyle birlikte karayolu ulaşımı olmayan Sıçak Yalısı mevkisine, Kekova Sahil Güvenlik Botu ile ulaştı. Yapılan kontrolde, Zibo E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Sahil Güvenlik Botu'na alınan kadının cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TÜRKİYE'DE GEÇİCİ İZİNLİYDİ

Zibo E.'nin daha önce aynı restoranda çalıştığı, bir süre sonra ayrıldığı, ancak 20 gün önce tekrar gelerek çalışmaya başladığı belirtildi. Kadının, 4 Eylül 2020 tarihine kadar Türkiye'de geçici ikametgah izni olduğu kaydedildi. İranlı kadının intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.


İran, Zibo, Güncel

Kaynak: DHA

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