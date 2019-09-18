İranlı Koleksiyonerler Türk Resmine yatırım yapmak istiyor

Batı'yla alışverişi her anlamda kesilen İran'da, sanat koleksiyonerleri de politik gerekçelerden doğan bu durum karşısında taleplerini Batı sanatı yerine alternatif ülke sanatlarına çevirme eğilimindeler.

Temaslar Eylül ayında Tahran'da İstanbul Art Show'un İranlı koleksiyonerlere vereceği yemek davetleriyle sürecek ve Ekim ayında İranlı koleksiyonerler Türkiye'de ağırlanacaklar. İstanbul Art Show'un Aralık ayında gerçekleşecek olan sanat fuarına da çok sayıda İranlı sanat galerisinin katılması bekleniyor. Editöre NOT:

Tahran – Uzun zamandır ABD ile uluslararası arenada soğuk savaş veren İran, ABD'nin son ambargo uygulamalarının ardından yüzünü Batı'dan neredeyse tamamıyla çevirmiş durumda. ABD'nin şimdiye değin İran'a uyguladığı en katı ambargo olan hali hazırdaki durum İran'ın dolar satın almasını engelliyor, altın, alüminyum, çelik ya da İran para birimi olan Riyal ile işlem yapmasını yasaklıyor. Yaptırımlar çerçevesinde İranlılar herhangi bir yabancı banka hesabına para yollayamıyorlar, uluslararası banka havalesi alamıyorlar. Birçok Avrupalı, İngiliz ve uluslararası şirket, bu katı ABD yaptırımlarından zarar görmemek adına İran'dan çekiliyor.

Batı'yla alışverişi her anlamda kesilen İran'da, sanat koleksiyonerleri de politik gerekçelerden doğan bu durum karşısında taleplerini Batı sanatı yerine alternatif ülke sanatlarına çevirme eğilimindeler. İran'a sınır komşusu olan ve vizesiz erişilebilen Türkiye, bu şartlar altında İranlı sanatçılar ve sanatseverler için hem bir sanat pazarı hem de bir sanat üreticisi noktası olarak öne çıkıyor.

Bu fırsat, Türk sanat fuarları ile İranlı galerileri ve koleksiyonerleri bir araya getirdi. İstanbul Art Show Sanat Fuarı Proje Direktörü Gökhan Büyükataman, İstanbul Art Show'un Seçici Kurul Üyesi İran Galeriler Birliği Başkanı Lili Golestan ve İstanbul Art Show İran Sergisi Küratörü Maryam Salahi, Tahran'da İran'ın en seçkin galerilerinin sahipleri ve önde gelen İranlı koleksiyonerlerle bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiler. İranlı Sanatçılar Forum'unda (Iranian Artists' Forum) yapılan toplantıda ise İstanbul Art Show yöneticileri Türk sanatı ve Türk sanat piyasası üzerine ayrıntılı bir sunum yaptılar.

Temaslar Eylül ayında Tahran'da İstanbul Art Show'un İranlı koleksiyonerlere vereceği yemek davetleriyle sürecek ve Ekim ayında İranlı koleksiyonerler Türkiye'de ağırlanacaklar. İstanbul Art Show'un Aralık ayında gerçekleşecek olan sanat fuarına da çok sayıda İranlı sanat galerisinin katılması bekleniyor.