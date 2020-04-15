İranlı komutan, ’5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor’ dediği cihazı tanıttı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en ağır kaybı veren ülkelerden biri de İran oldu. Virüsü yenmek için büyük mücadelenin verildiği ülkeden yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Son olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, koronavirüse karşı bir cihaz üretildiğini duyurdu. Selami, cihazın 10 metre uzaklıkta bulunan alan veya kişiyi manyetik dalgalarla tarayıp her türlü virüsle enfekte olup olmadığını, beş saniye içerisinde tespit ettiğini aktardı.

"KAN ALINMADAN UZAKTAN TEST YAPILIYOR"

Devrim Muhafızları tarafından üretilen cihazın çeşitli hastanelerde yüzde 80 başarıyla test edildiğini belirten İranlı komutan, cihazın tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada "Cihaz, kişiden kan almadan uzaktan test yapıyor, ayrıca üzerindeki antenle enfekte olmuş alanları da tespit ediyor" dedi.