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İranlı komutan ABD'nin füzeli saldırısında öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürüldü.

03.01.2020 07:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 07:46 İranlı komutan ABD'nin füzeli saldırısında öldürüldü

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD'nin 'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürüldü. Bağdat Havaalanı'nda düzenlenen saldırıda Süleymani ile birlikte Irak'taki Şii milis grubu Haşdi Şabi'nin komutan yardımcılarından Mehdi El Mühendis, protokol görevlisi Muhammed Rıza dahil 7 kişinin öldüğü belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre El Mühendis'in Bağdat Havaalanı'na Kasım Süleymani'yi karşılamak için geldiği ve saldırının Süleymani'yi taşıyan konvoyun hareketinden hemen sonra gerçekleştiğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı, Süleymani'nin ölümünü resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile duyurdu. Açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Kasım Süleymani ve Kudüs Gücü'nün yüzlerce Amerikalı ve koalisyon askerlerinin öldürülmesinden sorumlu olduğu belirtilerek, "General Süleymani aktif olarak Irak ve bölgedeki Amerikan diplomat ve askerlerine yönelik saldırı planı yapıyordu. Irak ve Amerikan vatandaşlarının ölmesine ve yaralanmasına yol açan 27 Aralık'taki saldırı dahil son birkaç ay boyunca Irak'taki koalisyon üslerine düzenlenen saldırıları organize ediyordu. General Süleymani, bu hafta ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliğine yönelik saldırıları da onaylamıştı. Bu saldırı İran'ın gelecekteki saldırılarını caydırma amacıyla düzenlendi. ABD, dünyadaki vatandaşlarımızı ve menfaatlerimizi korumak için gerekli tüm adımları atacaktır" denildi.

İran Mehr Ajansı'nda yer alan habere göre, İran Devrim Muhafızları Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada General Kasım Süleymani'nin ölümü doğrulandı.

Haşdi Şabi örgütünden yapılan açıklamada ise Komutan Yardımcısı El Mühendis ve General Süleymani'nin ölümünden düşmanları olan ABD ve İsrail'in sorumlu olduğu ifade edildi.

Öte yandan Gereral Kasım Süleymani'nin öldürüldesi bir kısım Iraklı tarafından sevinçle karşılandı. Irak'ta 1 Ekim'den beri reform yapılması için gösteriler yapan gruplardan bazıları, Tahrir Meydanı'nda Irak bayrağı ile sevinç gösterisi düzenledi.

Görüntü Dökümü

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Saldırı sonrası görüntüler

Yanan araçlar,

Enkazdan görüntü

Sevinç gösterisi yapan Iraklılar



Amerika Birleşik Devletleri, İran, Irak, Güncel

Kaynak: DHA

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