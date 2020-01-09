Haberler » Dünya » İranlı komutan: ABD üslerine saldırılarda amaç can kaybına yol açmak değil, askeri hasar vermekti - Haberler
BBC

İranlı komutan: ABD üslerine saldırılarda amaç can kaybına yol açmak değil, askeri hasar vermekti

İran Devrim Muhafızları Uzay ve Havacılık Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, Irak'taki ABD üslerine düzenledikleri saldırının amacının can kaybına yol açmak değil, askeri hasar vermek olduğunu söyledi.

09.01.2020 19:25 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:25İranlı komutan: ABD üslerine saldırılarda amaç can kaybına yol açmak değil, askeri hasar vermekti

Devrim Muhafızları Uzay ve Havacılık Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 'taki ABD üslerine düzenledikleri saldırıların amacının can kaybına yol açmak değil, askeri hasar vermek olduğunu söyledi.

Fars ajansında yer alan habere göre, Hacızade, İran'ın üslere yönelik saldırısına ABD'nin yanıt vermesi halinde yüzlerce ve hatta binlerce füzeyle misilleme yapmayı planladıklarını ifade etti.

Hacızade, "Çatışmaların üç gün ile bir hafta arasında devam edeceğini düşünüyorduk. Böyle bir durumda kullanılmak üzere birkaç bin füze hazırlamıştık" dedi.

'ABD karşılık verseydi farklı olurdu'

Hacızade, yaptıkları senaryolara göre, ABD'nin karşılık vermiş olması halinde ilk aşamada 500, daha sonra da binlerce kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini vurguladı.

İranlı general ayrıca, düzenledikleri siber saldırılarla ABD'nin füze tespit sistemlerini devre dışı bıraktıklarını iddia etti.

Ancak ABD'li yetkililer, erken uyarı sistemlerinin çalıştığını ve bu sayede saldırılar sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını söylüyor.





Süleymani suikastına misilleme

ABD, İran'ın Orta Doğu politikasının mimarı olarak gösterilen Devrim Muhafızları'nın seçkin Kudüs Gücü biriminin komutanı Kasım Süleymani'yi Cuma günü Bağdat'ta düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürdü.

İran, Süleymani'nin intikamının en ağır şekilde alınacağını duyurdu.

Bu gelişmelerin ardından bölgede gerilim arttı.

İran da Salı akşamı Bağdat'ın batısındaki El Anbar eyaletinde bulunan ABD'ye ait Ayn el Esad Üssü ile ülkenin kuzeyindeki Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'deki bir üsse füze saldırıları düzenledi.

Tahran yönetimi ayrıca, nükleer anlaşmaya yönelik taahhütlerini yerine getirmeyeceğini de açıkladı.

Ancak daha sonra taraflardan gelen açıklamalar, bölgede gerilimin azalmasına yol açtı.


Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, Irak, İran, Dünya
BBC


Dünya

Son Dakika Haberleri

19:37  Bakan Albayrak: Tarım üreticilerine kredi yapılandırma imkanı getiriyoruz (3) - Haberler
19:36  Hamaney'den Trump'ın yüzünde beş roketli 'kanlı tokat' fotoğrafı - Haberler
19:35  Isparta'da kurusıkı silahla market soyan zanlı İzmir'de yakalandı - Haberler
19:32  Ayılara yem vermeye giden ekip Nemrut Dağı'nda mahsur kaldı - Haberler
19:27  Tunceli Valiliğinden kayıp üniversiteliye ilişkin açıklama - Haberler
18:20  Midibüs kaza yaptı 30 kişi yaralandı, vatandaşlar film gibi izledi - Haberler
18:15  İran'ın iki ABD üssüne füze saldırıları öncesi Beyaz Saray'da neler yaşandı? İşte dakika dakika o anlar - Haberler
18:09  Cinsiyet değiştirme arifesindeki kadın, göğüsleri alındıktan sonra intihar etti - Haberler
17:20  Kar yağışının esir aldığı kentte, arızalı bulaşık makinesi kızakla taşındı - Haberler
16:44  Psikolojik sorunları nedeniyle öğretmenken memurluğa geçirilen şahıs, öğrenciyi yaraladı - Haberler
9.01.2020 19:44:34