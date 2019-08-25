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iranlı komutan: akdeniz'deki tankerimizi korumaya hazırız

İran Ordu Koordinatörü Tuğamiral Habibullah Seyyari, İran Deniz Kuvvetleri'nin gerektiğinde Adrian Derya 1'i korumaya hazır olduğunu söyledi.

25.08.2019 14:41 iranlı komutan: akdeniz'deki tankerimizi korumaya hazırız
İran Ordu Koordinatörü Tuğamiral Habibullah Seyyari, İran Deniz Kuvvetleri'nin gerektiğinde Adrian Derya 1'i korumaya hazır olduğunu söyledi.

Cebelitarık'tan ayrılan ve şu anda Akdeniz'de olan İran tankeri Adrian Derya 1 hakkında açıklama yapan İran Ordu Koordinatörü Tuğamiral Habibullah Seyyari, "Deniz Kuvvetleri, ülke yetkililerinin onayıyla gerektiğinde Adrian Derya 1'i korumaya hazır. Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de 5 bin ila 6 bin gemiye eşlik ederek güvenliğini sağladık. Gerektiğinde diğer gemileri de koruyabiliriz" dedi.



Akdeniz, Ordu, İran, Güncel

Kaynak: DHA

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