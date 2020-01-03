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İranlı komutan Kasım Süleymani'nin füze atılan aracının son hali görüntülendi

Irak'ın başkentinde havalimanına yapılan füzeli saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü bildirildi. Füze saldırısı sonunu ölen Süleymani'nin aracının yandığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

03.01.2020 07:45 | Son Güncelleme: 03.01.2020 08:37

Irak Devlet Televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in saldırıda öldüğünü duyurdu.

TRUMP TALİMAT VERDİ

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İRAN'DAN AMERİKA'YA GÖZDAĞI

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacak" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanlığı, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinin ardından yayınladığı açıklamada "ABD Ortadoğu'da tehlikeli bir durum yarattı, sonuçlarına hazır olmalı" ifadelerini kullandı.

Amerika'nın yaptığı füze saldırısından geriye kalanlar;

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İranlı komutan Kasım Süleymani'nin füze atılan aracının son hali görüntülendi

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