İranlı komutan Süleymani'nin cenazesi 4 şehre götürülecek

Cuma gecesi Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği füzeli saldırıda hayatını kaybeden İranlı Devrim komutan Kasım Süleymani'nin cenazesi, Ahvaz şehrine getirildi.

İNTİKAM SLOGANLARI

Ahvaz'da düzenlenen cenaze törenine katılmak için ülkenin dört bir yanından yüz binlerce kişi Ahvaz'a geldi. Cenaze töreni sırasında binlerce kişi "ABD'ye ölüm" şeklinde sloganlar atarak intikam çağrısında bulundu.

CENAZESİ 4 ŞEHRE GÖTÜRÜLECEK

İran medyasının aktardığı bilgilere göre Süleymani'nin cenazesi Ahvaz'ın ardından İran'ın kutsal şehriMeşhed'e götürülecek. Şii imamların sekizincisi olan İmam Rıza'nın türbesinin bulunduğu ve sebebiyle İran'ın en kutsal şehri olarak kabul edilen Meşhed'in ardından pazartesi günü Tahran'a götürülecek cenaze, salı günü Süleymani'nin memleketi Kirman'da toprağa verilecek.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dış operasyonlardan sorumlu özel birimi Kudüs Gücü'nün komutanı General Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD bombardımanında öldürülmesinin ardından Ali Hamaney liderliğinde bir araya geldi.

"ÇOK BÜYÜK İNTİKAM ALINACAK"

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Süleymani'nin öldürülmesinden sorumlu olanlardan 'çok büyük intikam alınacağı ve bunun doğru zamanda, doğru yerde yapılacağı' bildirildi.

"İRAN'IN ERİŞEBİLECEĞİ HER YERDE..."

İran Devrim Muhafızları komutanlarından General Golamali Abuhamze, Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak İran'ın erişebileceği her yerde Amerikalıları cezalandıracağını söyledi.

ABD-İRAN GERİLİMİ NASIL BAŞLADI?

ABD ile İran arasındaki gerilim, geçen hafta İran destekli Ketaib Hizbullah örgütünün, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Kerkük'teki K1 askeri üssüne roket saldırısı yapmasıyla tırmandı.

31 roketle yapılan saldırıda, bir ABD'li sözleşmeli personel ölmüş, birçok Amerikan askeri de yaralanmıştı. Bu saldırı üzerine ABD de örgüte ait Irak ve Suriye'deki 5 üsse hava saldırısı düzenlemiş, buna karşılık ise Şii milisler, Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine saldırmıştı.

Bölgeye asker sevk eden ABD, Irak'a da baskı uygulayarak Bağdat Büyükelçiliğinin önünde Şii milisleri dağılmasını sağlamıştı.

Daha sonra ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söylemişti.

Gün içinde İran destekli Şii milislerin ABD askerlerinin konuşlu olduğu bazı üslere roket ve füzelerle saldırı düzenlediği ancak saldırılarda ölen ya da yaralananların olmadığı belirtilmişti.