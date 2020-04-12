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İranlı mankenin evinde yavru aslan ve piton yılanı ele geçirildi

İranlı mankenin evinde yavru aslan ve piton yılanı ele geçirildi Baskın sırasında kaçmaya çalışan İranlı manken Qazal Y., Mohammad Ali R. ve Kian M.

12.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:43
İranlı mankenin evinde yavru aslan ve piton yılanı ele geçirildi
Baskın sırasında kaçmaya çalışan İranlı manken Qazal Y., Mohammad Ali R. ve Kian M. yakalanarak "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı
İSTANBUL - İstanbul 'da, İranlı bir mankenin kaldığı lüks rezidansta bulundurulması özel izne tabi olan bir yavru aslan ile 1 piton yılanı yakalandı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'da mankenlik yaptığı belirlenen Qazal Y.ile beraberindeki Mohammad Ali R. ve Kian M. adlı İranlıların alınıp satılması ve beslenmesi özel izne tabi olan aslan ve piton yılanını yasa dışı yollarla yurda getirilerek Sarıyer'de bir evde besledikleri yönünde istihbarat aldı.
Şüphelileri adım adım izleyen polis, tropikal bölgelerde yaşayan bir yavru aslan ile 1 piton yılanının evde bekletildiğini belirledi. Polis, çalışma kapsamında önceki gün Sarıyer Maslak'taki lüks bir rezidansa düzenlediği operasyonda yavru aslan ile piton yılana el koydu. Baskın sırasında bulundukları yerden kaçmaya çalışan İranlı manken ile beraberindeki Mohammad Ali R. ile Kian M. gözaltına alındı. Kaçakçılık Polisi, Qazal Y., Mohammad Ali R. ve Kian M.'ye 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Evdeki aramada bulunan aslan yavrusu ile piton yılanı ise Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yakalanan İranlıların ise adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi. İranlı mankenin evinde yavru aslan ve piton yılanı ele geçirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Manken, 3. Sayfa
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