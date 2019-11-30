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İRANLI MEVLEVİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ali AKSOYER-Hasan YILDIRIM-Oğuzcan YAZAR/ ŞİŞLİ'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

30.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:39İRANLI MEVLEVİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ali AKSOYER-Hasan YILDIRIM-Oğuzcan YAZAR/ ŞİŞLİ'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

, Esentepe Mahallesinde 14 Kasım'da meydana gelen olayda arkadaşıyla yürüyen İranlı Mesut Mevlevi'nin arkasından gelen saldırgan silahını peş peşe ateşlemişti. Olay sırasında ağır yaralanan Mesut Mevlevi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü .çalışmalar kapsamında Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, Mevlevi'yi öldürdüğü iddia edilen Abdulvahap K. ile olayda kullanılan silahı temin ettikleri ve zanlının saklanmasına yardımcı oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı. Çalışmalarını sürdüren ekipler 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan toplam 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi



Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

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