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İranlı milletvekili Caferzade'den Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesine tepki Açıklaması

İran Meclisi Reşt Milletvekili Gulamali Caferzade, Ukrayna Havayollarına ait uçağın İran hava savunma sistemi tarafından düşürülmesi ve 3 gün sonra "yanlışlıkla düşürüldüğü" yönünde açıklama yapılmasına tepki gösterdi.

12.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:08İranlı milletvekili Caferzade'den Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesine tepki Açıklaması
Meclisi Reşt Gulamali Caferzade, Havayollarına ait uçağın İran hava savunma sistemi tarafından düşürülmesi ve 3 gün sonra "yanlışlıkla düşürüldüğü" yönünde açıklama yapılmasına tepki gösterdi.
Asriran sitesine konuşan Caferzade, "Eğer Batı'nın baskısı ve sosyal medyada yayınlanan görüntüler olmasaydı beyler (İranlı yöneticiler) gerçeği asla söylemeyeceklerdi." ifadelerini kullandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade'nin uçağı İran'ın düşürdüğünü açıkladığı konuşmasında, "Olayı duyduğumda ölmek istedim." sözünün boş laftan ibaret olduğunu dile getiren Caferzade, olayda sorumluluğu bulunanların topluca istifa etmeleri ve haklarında soruşturma açılması gerektiğini söyledi.
Caferzade, gerçeği saklamaya hiçbir yöneticinin hakkı olmadığını belirterek, "Bu işi yapıp 3 gün gerçeği halktan gizleyenler çok ahlaksızca bir iş yapmışlardır." dedi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.
Uçağın İran ordusu tarafından füzeyle vurulduğu iddialarına karşı çıkan Tahran yönetimi, olaydan 3 gün sonra, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

Milletvekili, Ukrayna, İran, Güncel

Kaynak: AA

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