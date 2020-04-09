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İranlı Milletvekili Mutahhari: "Çin'in Tahran Büyükelçisi, küstahlığının hesabını vermelidir"

İran Meclisi Tahran Milletvekili Ali Mutahhari, Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hau'yu küstahlıkla suçladı.

09.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:38
İranlı Milletvekili Mutahhari:
İran Meclisi Tahran Milletvekili Ali Mutahhari, Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hau'yu küstahlıkla suçladı.
Mutahhari, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur'un "Çin, dünyaya acı bir şaka yaptı." açıklamasını destekledi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mutahhari, "Çin'in Tahran Büyükelçisi, koronavirüsle ilgili küstahlığının hesabını vermelidir. İran Dışişleri Bakanlığı Büyükelçi Chang'ı çağırmalıdır. Bizim Çin'e ekonomik yönden ihtiyacımız, malesef bu ülkenin Müslümanlara yönelik zulmüne karşı sessiz kalmamıza neden oldu. ABD ile mücadelemiz bizi Çin'e bağımlı yapmamalıydı." ifadelerini kullandı.
Tartışma nasıl büyüdü?
Cihanpur, 5 Nisan'da yaptığı açıklamada, Çin yönetiminin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili açıklamalarını eleştirerek, "Çin, Kovid-19'dan ölenler ve hastalarla ilgili açıkladığı rakam ve istatistiklerle dünyaya acı bir şaka yaptı. Bu hastalığa yakalanan ülkeler, Çin'in açıklamalarını göz önüne alarak, hastalığın gripten daha hafif olduğunu zannetti." ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklama üzerine Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin her gün Kovid-19'la ilgili gelişmeler hakkında resmi açıklama yaptığını belirtmiş, buna karşılık Cihanpur, İran'da söz konusu açıklamanın günde 2 kez yapıldığı cevabını vermişti. Bu cevaba tepki gösteren Chang, "Beyefendi, umarım Çin halkının gerçekleri ve büyük çabalarına saygı duyarsınız." paylaşımında bulunması eleştirilere yol açmıştı.
Bu arada, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ülkesinin Sağlık Bakanlığı Sözcüsünü destekleme yerine Çin yönetiminin Kovid-19'a karşı mücadelesini öven açıklamada bulunması ülkede tepkilere neden olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Milletvekili, Tahran, İran, Güncel
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