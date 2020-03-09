İranlı Milletvekili'nden "koronavirüs konusunda halka yalan söylendiği" açıklaması
İran Meclisi Tahran Milletvekili Gulamrıza Haydari, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasıyla ilgili Tahran yönetiminin halka yalan söylediğini belirtti.
09.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:54
İran Meclisi Tahran Milletvekili Gulamrıza Haydari, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasıyla ilgili Tahran yönetiminin halka yalan söylediğini belirtti.
"Etemadonline" haber sitesine göre, Meclis'te milletvekillerine hitap eden Haydari, "Bazı olaylarda halka yalan söyledik. Yeni tip koronavirüsün yayılmasıyla ilgili gerçekler de geç açıklandı. Bu durum güvensizliği artırdı." dedi.
Virüsün ilk görüldüğü Kum kentinde gerekli tedbirlerin alınmamasını da eleştiren Haydari, halkın sağlığını tehlikeye atacak adımların ülkede idam cezası gerektiren "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçuyla eşdeğer olduğunu söyleyerek, sorumluların yargı önüne çıkarılmasını istedi.
Tahran yönetiminin geçen ocak ayında 176 kişinin ölümüne neden olan Ukrayna uçağının Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "yanlışlıkla" vurulduğunu 3 gün sonra açıklaması da ülkede tepkilere neden olmuştu.
İran'da Kovid -19 nedeniyle bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.
"Etemadonline" haber sitesine göre, Meclis'te milletvekillerine hitap eden Haydari, "Bazı olaylarda halka yalan söyledik. Yeni tip koronavirüsün yayılmasıyla ilgili gerçekler de geç açıklandı. Bu durum güvensizliği artırdı." dedi.
Virüsün ilk görüldüğü Kum kentinde gerekli tedbirlerin alınmamasını da eleştiren Haydari, halkın sağlığını tehlikeye atacak adımların ülkede idam cezası gerektiren "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçuyla eşdeğer olduğunu söyleyerek, sorumluların yargı önüne çıkarılmasını istedi.
Tahran yönetiminin geçen ocak ayında 176 kişinin ölümüne neden olan Ukrayna uçağının Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "yanlışlıkla" vurulduğunu 3 gün sonra açıklaması da ülkede tepkilere neden olmuştu.
İran'da Kovid -19 nedeniyle bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İranlı Milletvekili'nden "koronavirüs konusunda halka yalan söylendiği" açıklaması
Etiketler : Milletvekili, Tahran, İran, Güncel
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