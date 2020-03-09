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Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var

Son dakika: İran Meclisi Milletvekili ve Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Üyesi Şehruz Berzeger, ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yeni tip koronavirüs olarak adlandırılanın dışında ülkede ABD'nin yaydığı menşei belli olmayan bir virüsün daha olduğunu söyledi.

09.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:58

İran Meclisi Milletvekili ve Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Üyesi Şehruz Berzeger, ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) olarak adlandırılanın dışında ülkede ABD'nin yaydığı menşei belli olmayan bir virüsün daha olduğunu söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Berzeger, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ve Meclis Başkanı Ali Laricani'nin de katıldığı Sağlık Komisyonu toplantısında ele alınan konulara ilişkin bilgi verdi.

"25 YAŞINDAKİ BİR HEMŞİREYE DAHİ ACIMIYOR"

Berzeger, "Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına göre, Gilan kentindeki koronavirüsün bir kısmı Çin'in Vuhan kentinde tespit edilen Kovid-19'dan tamamen farklı. Bu virüs 25 yaşındaki bir hemşireye dahi acımıyor." dedi.

"ABD YAYMIŞ OLABİLİR"

Kovid-19'dan farklı bu virüsün Kum kentinde de göründüğünü kaydeden Berzeger, "İkinci virüsün kaynağı neresidir belli değil. Sağlık Bakanı'nın konuşmalarından anladığım, ülkede 2 çeşit virüs var; biri Çin'in Vuhan kentinde görülen, diğeri ise menşei belli olmayan bir virüs. Tahminim bu ikinci virüs, ABD'nin İran'da yaydığı biyo-terörizm virüsü olabilir." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS 237 CAN ALDI

İran'da son olarak Kovid-19 nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 237'ye, vaka sayısının ise 7 bin 161'e yükseldiği açıklanmıştı.

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Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var

Kaynak: AA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Milletvekili, Wuhan, İran, Güncel
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