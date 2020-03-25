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İranlı milletvekilinden hükümete "1 aylık karantina" çağrısı

İran Meclisi İsfahan Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Asgar Selimi, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını durdurmak için şehirlerin en az bir ay karantinaya alınması gerektiğini söyledi.

25.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:12
İranlı milletvekilinden hükümete
İran Meclisi İsfahan Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Asgar Selimi, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını durdurmak için şehirlerin en az bir ay karantinaya alınması gerektiğini söyledi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Selimi, bazı ülkelerin karantina uygulamalarını örnek gösterdi.
Hükümetin mevcut tedbirlerinin yeterli olmadığını ifade eden Selimi, "Koronavirüs ile mücadele etmek için karantinadan başka uygun bir çözüm yolu yok. Karantina olmazsa ülkedeki hastane kapasitesi yeterli olmayacaktır." dedi.
Dünyadaki tıp otoriteleri tarafından Kovid-19'un ne olduğunun tam olarak bilinmediğine değinen Selimi, "Salgının kesin tedavisi yok. Bu yüzden İran'da da şehirleri en az 1 aylığına karantinaya alarak koronavirüsün yayılmasını önleyebiliriz." dedi.
Selimi, hükümetin salgına karşı aldığı mali tedbirlerin uygulanmasından doğacak yükü ülkenin taşıyamayacağını da sözlerine ekledi.
Şehirlerden çıkışlar yasaklandı
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin duyurduğu yeni kısıtlamalar doğrultusunda yeni seyahatlerin ve şehirlerden çıkışların yasaklandığını duyurmuştu.
İran'da bugüne kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 bin 77 hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 27 bin 17'ye yükseldi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Milletvekili, Koronavirüs, Karantina, İran, Güncel

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