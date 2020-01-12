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İranlı muhalif liderden Hamaney'e: "Rehberlik için yeterli şartlara sahip değilsiniz"

İran'da ev hapsindeki muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi, ülke lideri Ali Hamaney'in "rehberlik" için yeterli şartlara sahip olmadığını ileri sürdü.

12.01.2020 00:46 | Son Güncelleme: 12.01.2020 00:46İranlı muhalif liderden Hamaney'e:
'da ev hapsindeki muhalif liderlerden Mehdi Kerrubi, ülke lideri Ali Hamaney'in "rehberlik" için yeterli şartlara sahip olmadığını ileri sürdü.
Kerrubi, Hamaney'e yazdığı ve eski başbakanlardan Mir Hüseyin Musevi'ye yakınlığıyla bilinen "kaleme" adlı internet sitesinde yayınlanan mektubunda ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili eleştirilerde bulundu. Hamaney'i 2009'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan olaylar, 2018'in başında meydana gelen gösteriler ve son olarak benzin zammı protestocularına uygulanan muameleden sorumlu gören Kerrubi, şunları kaydetti:
"Bu olaylar katliam zincirinin halkalarını oluşturuyor. Eğer söyledikleri gibi bu facialara herhangi bir dahliniz yoksa ve hakikati öğrenmeye de çalışmadıysanız, nasıl bir silahlı kuvvetler genel komutanısınız ki başkaları sizinle ve ülkeyle böyle oynayabiliyor? Bu durumda da çok açıktır ki kudret, cesaret, yönetim ve siyaset yönünden rehberlik için yeterli şartlara sahip değilsiniz."
Ukrayna Havayollarına ait uçağın düşürülmesinden silahlı kuvvetler genel komutanı olarak Hamaney'in sorumlu olduğunu savunan Kerrubi, ülke liderine hitapla "Lütfen söyleyin: Çarşamba sabahı facianın meydana geldiği anda olayın içinde miydiniz yoksa size yakın medyanın iddia ettiği gibi cuma günü mü haberdar oldunuz?" sorularını sordu.
Hamaney'i "ülkenin tüm işlerine gereksiz müdahale etmekle" suçlayan ve yönetimini "kötü" diye nitelendiren Kerrubi, "Askeri, emniyet ve diğer yetkililere halkı yanıltma yönünde izin verdiyseniz hiç şüphesiz ki anayasaya göre rehberlik sorumluluğunu üstlenme şart ve sıfatlarına sahip değilsiniz demektir." görüşlerini paylaştı.

Mir Hüseyin Musavi, Ayetullah Hamaney, Mehdi Kerrubi, İran, Güncel

Kaynak: AA

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