İranlı obezite hastası çift Denizli'de sağlığına kavuştu

İran
'da yaşayan morbid obez (kilosu hastalık boyutuna ulaşan) Mayidian çifti, Pamukkale Üniversitesi
(PAÜ) Hastanesinde gerçekleştirilen mide küçültme ameliyatı ile sağlığına kavuştu.
PAÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İran'da yaşayan Saeid Mayidian (42) ile eşi Natan Mayidian'ın (38) fazla kiloları nedeniyle ciddi sağlık problemleri bulunuyordu.
122 kilogram ağırlığındaki Saeid'in yüksek tansiyon, eşi Natan'ın ise kalp kapakçığındaki sorun nedeniyle diyet ve egzersiz programlarına katılmalarına rağmen sonuç alınamayınca PAÜ Hastanesi'nde kapalı tüp mide ameliyatı kararı alındı.
Operasyon sonrası 1 saatte ayağa kalkıp yürüyen Mayidian çifti, üçüncü günde sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.
Operasyonun ardından Saeid 2 ayda 17, eşi Natan ise 11 kilogram verdi.
PAÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Raşid Aykota, yaptığı açıklamada, hastanenin açıldığı günden itibaren kalite politikaları çerçevesinde turistlerin sağlığını önemseyen bir kurum haline geldiğini belirterek, "Şimdi yetki belgesi ile tescillenerek sağlık turizmi kapsamında daha iyi hizmet vermeye başladık. PAÜ özellikle Almanya
, Fransa
, İngiltere
, Danimarka
, İsviçre
, Hollanda
, Avusturya
, Bosna Hersek
ve İran gibi ülkelerde yaşayan hastaların ameliyat olmak için tercih etmeye başladığı güvenli bir merkez haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA
Pamukkale Üniversitesi
, İran
, Sağlık