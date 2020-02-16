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İranlı öğrencilerden rejim karşıtı gösteri

İran'ın başkenti Tahran'daki Emir Kebir Teknik Üniversitesinde onlarca öğrenci, rejim karşıtı gösteri düzenledi.

16.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:12İranlı öğrencilerden rejim karşıtı gösteri
'ın başkenti 'daki Emir Kebir Teknik Üniversitesinde onlarca öğrenci, rejim karşıtı gösteri düzenledi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Tahran'daki Emir Kebir Teknik Üniversitesi kampüsünde toplanan onlarca öğrenci, hükümete benzin zammına tepki olarak kasım ayında başlayan gösterilerde gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.
Öğrenciler, gösterilerde emniyet güçlerinin eylemcileri öldürmesi ve geçen ay Tahran'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının düşürülmesini eleştiren dövizler taşıdı ve pankartlar açtı.
Emniyet güçlerinin gösteriye müdahale ettiği ve bazı öğrencileri gözaltına aldığı belirtildi.

Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA

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