İranlı reformist siyasetçi: "Muhafazakar ve reformistlerin hikayesi sona erdi"

İranlı reformist siyasetçi ve gazeteci Muhammed Itriyanfer, seçmenlerin büyük çoğunluğunun önceki dönemlerin aksine muhafazakar ve reformist görüşlere önem vermediğini ve halkın değişim istediğini söyledi.

Kargozaran-ı Sazendegi Partisi Merkez Konsey Üyesi reformist siyasetçi Itriyanfer, ülkedeki seçim sürecinde mevcut siyasi durum ile halkın muhafazakar ve reformist siyasi akımlara bakışını AA muhabirine değerlendirdi.

Halkın genelinin adayların veto edilmesi nedeniyle sandığa gitmek için isteksiz olduğunu ifade eden Itriyanfer, buna karşın yarınki seçimlerde katılımın 55-60 arasında olacağını belirtti.

"Reformistler etkili bir azınlıkla meclise girecek"

Itriyanfer, seçimlere katılmak isteyen ve bir çoğu reformist olan adaya Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından yeterlilik verilmemesinin muhafazakarlar için de kötü sonuçlara yol açabileceğine dikkati çekti.

İranlı siyasetçi, şöyle devam etti:

"Bu durum muhafazakarlara seçimde karşı akımı kesin bir yenilgiye uğratacaklarını düşündürdü. Bu da onların ayrışmasıyla sonuçlandı ve 4-5 ayrı seçim listesi çıkardılar. Bu bölünme onlara zarar verecek ve muhtemelen reformistler, etkili bir azınlıkla meclise girecek."

Adayların veto edilmesinin nedenlerinin açıklanması gerektiğini vurgulayan Itriyanfer, "Anayasayı Koruyucular Konseyi, adayları veto ettiğinde nedenlerini de açıklamalıdır. Bu kurum, kamuoyunu ikna etmede başarılı olamamıştır. Adayları bulunan partiler de bu kurumdan gerekli cevapları alamıyor. Böyle devam ettiği sürece sorun yaşanmaya devam edecek. Reformistlere göre aksi ispatlanmadığı sürece tüm aday adayları seçime girme yeterliliğine sahiptir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA