Haberler » Güncel » İranlı reformist siyasetçi: 'Seçimleri boykot çağrısı karşılık bulmayacaktır' - Haber

İranlı reformist siyasetçi: "Seçimleri boykot çağrısı karşılık bulmayacaktır"

İran Meclisi Bütçe Komisyonu Üyesi ve Bocnurd Milletvekili Ali Kurbani, genel seçimler için ülkedeki boykot söylemlerinin karşılık bulmayacağını savundu.

09.02.2020 17:28 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:28İranlı reformist siyasetçi:
Meclisi Bütçe Komisyonu Üyesi ve Bocnurd Ali Kurbani, genel seçimler için ülkedeki boykot söylemlerinin karşılık bulmayacağını savundu.
İran Meclisi Ajansına (ICANA) konuşan Kurbani, "İran'da halk seçimlerin ne kadar etkili olduğunu biliyor. Yurt dışından yapılan seçimleri boykot çağrısı karşılık bulmayacaktır." dedi.
Devrim karşıtları, Şah yanlıları ve Halkın Mücahitleri gibi rejim muhalifi örgütlerin yıllardır seçimleri boykot çağrısında bulunduğuna işaret eden Kurbani, "Halk, ıslahat ve durumun iyileştirilmesinin seçimlere katılmakla mümkün olduğunu biliyor. 21 Şubat'ta düzenlenecek seçimlerde halkın geniş katılımına şahit olacağız." ifadesini kullandı.
İran dışındaki rejim muhalifleri, son günlerde yayımladıkları bildiriler ve "oy vermiyoruz" ve "kanlı parmak" gibi Twitter etiketleri ile seçimleri boykot çağrısında bulunuyor.
İran'da 11. dönem milletvekili ve 5. dönem ilk uzmanlar meclisi seçimlerinin, 21 Şubat'ta yapılması planlanıyor.

Milletvekili, İran, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 18:59:31