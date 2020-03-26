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İranlı şahsa ait saklama kaplarından zehir çıktı

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis, İranlı bir şahsa ait saklama kaplarında 5 kilo 972 gram uyuşturucu ele geçirdi.

26.03.2020 09:33 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:33
İranlı şahsa ait saklama kaplarından zehir çıktı
Van 'ın İpekyolu ilçesinde polis, İranlı bir şahsa ait saklama kaplarında 5 kilo 972 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Vali Mithat Bey Mahallesi Defterdarlık Caddesi üzerinde devriye görevi yapıldığı esnada yaya halinde bulunan İran uyruklu J.M.H.J.'un üst aramasının yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Şüphe üzerine yapılan üst aramasında şahsın elinde bulunan poşetteki 3 adet saklama kabında 3 paket halinde 3 kilo 585 gram, ikametinde yapılan aramada ise konsol içerisindeki valizin içinde bulunan 2 adet saklama kabında 2 paket halinde 2 kilo 387 gram olmak üzere toplam 5 kilo 972 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan İran uyruklu şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: İpekyolu, Polis, Van, 3. Sayfa

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