26.06.2019 11:31
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Messi zannedip cinsel ilişkiye giren 23 kadın, İranlı Rıza'ya dava açtı

İran'da Barselonalı ünlü futbolcu Lionel Messi'ye benzeyen ve 'İranlı Messi' olarak anılan Rıza Paratesh, kendisini gerçek Messi olarak tanıtıp, ilişkide bulunduğu iddiasıyla 23 kadın tarafından şikayet edildi.

İran 'da Barselonalı ünlü futbolcu Lionel Messi 'ye benzeyen ve 'İranlı Messi' olarak anılan Rıza Paratesh, kendisini gerçek Messi olarak tanıtıp, ilişkide bulunduğu iddiasıyla 23 kadın tarafından şikayet edildi.
?Insolite TV 'nin haberine göre, dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye benzerliği ile tanınan İranlı Rıza Paratesh,, iddiaya göre, 'Ben Messi'yim' diyerek 23 kadınla ilişki kurdu. Kadınlar gerçek Messi olmadıklarını öğrendikleri Paratesh'ten şikayetçi oldu. Sahte Messi'ye dava açıldığı belirtildi.

- İran

Messi zannedip cinsel ilişkiye giren 23 kadın, İranlı Rıza'ya dava açtı
Kaynak: DHA
İran , Lionel Messi , Dünya

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